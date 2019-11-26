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У Львові водія, який накинувся на пасажира, відсторонили від роботи

Ольга Денисяка

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Сьогодні зранку, 26 листопада, водій автобуса 5А під час сварки з пасажиром кинувся з кулаками викидати його з автобуса. Про це повідомили на Fecebook сторінці громадської організації «Зручне місто».

 

Пасажир хотів вийти з автобуса, проте водій не зупинився на потрібній зупинці. На зауваження шофер відреагував агресивно, тому невдоволений чоловік вирішив зняти це на камеру.

«З криками що ніхто не має права знімати, водій увірвався до салону і почав силою викидати людину з автобуса, від штовханини постраждали також інші пасажири. Чоловіка виштовхали на зупинці Під Дубом, ніхто з пасажирів не заступився», – зазначали в громадській організації.

У Львівській міській раді повідомили, що на час з’ясування обставин, водія усунули від роботи.

«Наразі водій автобуса АА6305ТХ знятий із маршруту для з’ясування ситуації. У разі підтвердження інформації, про неприпустиму поведінку, його буде звільнено», – повідомили в ЛК АТП № 1.

Фото: соцмережі

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