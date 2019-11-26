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Комітет WADA рекомендував відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки

Вероніка Рой

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Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки. Ця заборона стосуватиметься не тільки Олімпіади, а й низки інших змагань. Про це повідомляє The New York Times, передає з.

Комітет рекомендує дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо тільки під нейтральним прапором, а в разі перемоги у змаганнях не підіймати прапор Росії та не виконувати державний гімн.

 

Остаточне рішення WADA прийме 9 грудня на засіданні ради в Парижі. Очікується, що воно відповідатиме рекомендаціям Комітету з питань відповідності, але може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді

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