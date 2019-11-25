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У Польщі студентку відсторонили від навчання через ксенофобські образи українки

Вероніка Рой

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Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині відсторонив від навчання студентку, яка записала та опублікувала відео з ксенофобськими образами на адресу українки, з якою їхала в потязі. Про повідомляє Громадське з посиланням на Wprost.

 

На відео дівчина скаржилася на українку, яка зайняла її місце в потязі.

«Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити. Якщо українські жінки не можуть собі таке дозволити — не відпускайте їх. Я мала б піти до кондуктора, але я добра до тварин», — сказала дівчина.

Згодом дівчина записала ще одне відео, на якому заявила, що не підтримує націоналізм та дискримінацію та назвала інцидент «жартом».

«Вибачте, я не подумала, я просто дурна», — сказала студентка.

В університеті відсторонили дівчину від навчання та розпочали дисциплінарне провадження, а до прокуратури направили повідомлення про можливе скоєння злочину.

«В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської чи зневажливої поведінки до осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації чи знедолених», — йдеться у заяві закладу освіти.

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