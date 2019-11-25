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У парку «Горіховий гай» за понад мільйон відремонтували доріжку

Вероніка Рой

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У парку «Горіховий гай» завершили капітальний ремонт доріжки на ділянці від вул. Княгині Ольги до стадіону «Динамо». Про це повідомив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

 

«У Горіховому гаю вже завершились роботи з облаштування доріжки на ділянці від вул. Княгині Ольги у бік до стадіону «Динамо» Вартість цього проєкту становить 1,5 млн грн», — розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

Зазначимо, у проєкт входили демонтаж тротуарів і бетонних плит та їх улаштування із заповненням швів піщаною основою.

Фото: ЛМР

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