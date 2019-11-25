ОСТАННІ НОВИНИ

У людей, які п'ють понад 6 чашок кави на день, зростає ризик захворювань серця

Вероніка Рой

|

Вчені з університету Південної Австралії з’ясували, що у тих людей, які п’ють понад 6 чашок кави на день, вищий ризик розвитку серцевих хвороб. Результати дослідження опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition, передає Громадське.

 

У людей, які п’ють 6 чашок напою на день ризик отримати захворювання серця та судин зростає на 22%. Зокрема вчені виділили ризик інфаркту міокарда та гіпертонії.

Водночас фахівці не помітили ризик захворювань у людей, котрі п’ють каву без кофеїну, та в тих, чия добова норма складає 1-2 чашки кави.

Дослідники також наголосили, що помірне вживання цього напою впливає на організм позитивно.

У дослідженні взяли участь понад 347 тисяч осіб від 37 до 73 років.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...