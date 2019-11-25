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У Європі на мільярд євро обікрали музей старовинних коштовностей Grüne Gewölbe

Андрій Котенський

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У німецькому Дрездені поліція розслідує масштабне пограбування всесвітньо відомої колекції коштовностей мозею «Зелене склепіння» (Grüne Gewölbe), яке трапилося сьогодні вранці 25 листопада, пише Європейська правда, з посиланням на німецьке видання Bild.

 

Видання називає пограбування найбільшою крадіжкою творів мистецтва у післявоєнній історії. За його інформацію, вартість викрадених коштовностей оцінюється у мільярд євро. Офіційно поліція не називає обсяги збитків.

За інформацією журналістів, близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання та сигналізації та потрапили всередину через вікно на куті. Вони зняли ґрати з вікна, а після крадіжки повернули їх на місце.

Група грабіжників викрала коштовності, діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, вирішили не брати.

Пізніше поліція підтвердила, що до «Зеленого склепіння» проникли грабіжники.

Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження, стверджує видання.

«Зелене склепіння», як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, фарфор, твори мистецтва з бурштину і слонової кості, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.

Фото із мережі

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