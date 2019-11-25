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Львів’ян закликають зібрати різдвяний кошик для потребуючих. Як долучитися?

Вероніка Рой

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Центр Опіки Сиріт проводить акцію «Різдвяний кошик» для 60-потребуючих сімей. Львів’яни можуться допомогти, взявши одну із кольорових цеглинок, які вже є в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

 

«Щороку Центр опіки сиріт традиційно організовує акцію «Різдвяний кошик». Взявши одну з кольорових цеглинок у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, що на вулиці кожен охочий може допомогти одній з 60-ти потребуючих сімей, придбавши продукти зазначених всередині», – інформує Капеланство.info.

Необхідні товари варто принести в Гарнізонний храм до 9-го грудня 2019 р.

Фото: Капеланство.info

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