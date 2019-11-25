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Ексзаступник міністра економіки Бровченко, якого підозрюють у держзраді, вийшов під заставу

Вероніка Рой

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Ексзаступник міністра економіки Юрій Бровченко, підозрюваний у державній зраді, вийшов з СІЗО після внесення зменшеної у 6 разів застави. Про це УП повідомив адвокат Бровченка Сергій Стретович.

 

«Заставу внесли. Застава була зменшена рішенням Київського апеляційного суду від 11 листопада з 3,4 мільйона гривень до 576 тисяч 300 гривень. Бровченко фактично вийшов з СІЗО 20 листопада», – сказав він.

За словами адвоката, заставу вносили родичі.

22 жовтня Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка за нанесення масштабної шкоди обороноздатності України. Експосадовцю оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Встановлено, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі, чиновники ДП «Український центр «Безпека» та державної акціонерної холдингової компанії «Артем” діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.   Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 мільйона.

23 жовтня колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка арештували на два місяці із можливістю внесення застави 3 мільйонів 400 тисяч 170 гривень застави.

Додамо, що Юрій Бровченко з липня 2016 року до вересня 2019 року був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко був відповідальний за розвиток оборонно-промислового комплексу, а також за стандартизацію і технічне регулювання.

У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів в Міністерстві оборони України. З 2011 по 2015 роки працював в Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки – начальника управління мобілізаційної роботи та резервів.

До призначення на посаду Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України скеровував роботу мобілізаційного підрозділу у Державному Концерні «Укроборонпром».

Фото: censor.net

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