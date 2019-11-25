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Для дітей із Сколівщини придбають мобільний інклюзивно-ресурсний центр

Вероніка Рой

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Для дітей Сколівського району, з метою покращення надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, вперше у Львівській області придбають автомобіль спеціального призначення. Про це інформують у департаменті фінансів Львівської ОДА.

 

Автомобіль обладнаний спеціальним устаткувaнням дозволить забезпечити раннє виявлення у дітей порушень розвитку та надавати допомогу дітям з віддалених територій. Також спеціалістaми інклюзивно-ресурсного центру надаватиметься консультативна допомога батькам та вчителям, які працюють з дітьми  з особливими освітніми потребами.

На закупівлю такого автомобілю вже сьогодні з обласного бюджету виділили 1390,0 тис грн, крім цього передбачене дофінансування 155 тис грн з районного бюджету.

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