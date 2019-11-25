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Депутати не передбачили коштів на сенсорні кнопки у ВР для голосування

Вероніка Рой

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У кошторисі Верховної Ради на 2020 рік не передбачено видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів. Мова йде про на сенсорні кнопки, які б мали запобігати кнопкодавству. Про це йдеться у відповіді Апарату ВРУ (Управлінням справами та Управлінням комп’ютеризованих систем) на запит Громадського руху ЧЕСНО.

 

Під час обговорення проекту кошторису Верховної Ради на 2020 рік на засіданні Регламентного комітету 13 листопада, зокрема, обговорювали можливість технічного переоснащення сесійної зали. Так, депутат від «Слуги народу» Павло Фролов уточнював це питання у представників Апарату ВРУ:

«Є це в кошторисі чи немає? Ви знаєте, що в цьому році були розмови і навіть в тому році (2018 року -ред.) технічне завдання було, закуплено, але ж далі справа не рушилась. Ось по цьому питанню?», – сказав Павло Фролов

На що головний бухгалтер Управління справами Апарату Верховної Ради Лілія Савкова у відповіді зазначила: «На наступний рік Мінфін дав нам з капітальних видатків дуже-дуже маленьку суму і тільки 9 мільйонів 972 тисячі на капітальні по (статті) «10» (стаття видатків «здійснення законотворчої діяльності ВРУ» –  ред.)».

Попри відсутність коштів у бюджеті, керівництво парламенту (голова Верховної Ради Дмитро Разумков та перший заступник голови Руслан Стефанчук) неодноразово публічно заявляли про те, що хочуть викорінити кнопкодавство зі стін парламенту.

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