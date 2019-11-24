Уповноважений з прав дитини разом з синами потрапив в аварію

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, в авто із Кулебою були старший син Тимофій і молодший син Єлісей. За даними ЗМІ, Кулеба та його старший син перебувають у важкому стані в реанімації.

З‘явилося відео моменту #ДТП у Чабанах. Водій #Toyota явно встав не з тої ноги…Про цю аварію тут: https://kyivoperativ.info/dtp/yak-viyavilosya-u-dtp-v-chabanax-postrazhdala-simya-yaka-%D1%97xala-u-toyota-v-tomu-chisli-i-dvoye-ditej/ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 24. November 2019

Згодом інформацію про ДТП підтвердив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«На жаль, 24 листопада о 13.30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини. У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)», – написав він.

На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998… Gepostet von Антон Геращенко am Sonntag, 24. November 2019

Фото: Київ оперативний