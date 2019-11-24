Український моряк загинув під час шторму у Кельтському морі

У Кельтському морі під час шторму загинув 57-річний український моряк. Про це повідомляє УНІАН.

«Травма була отримана в результаті шторму в морі о 21:10 год. 22 листопада в Кельтському морі, приблизно за 150 морських миль на захід від Бреста. Команда медпрацівників була доставлена на борт суховантажу вертольотом, о 01:40 год. 23 листопада лікарі констатували смерть моряка», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з інцидентом судно перервало рейс з Великої Британії на Кубу і попрямувало до Бресту.

«Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути що завгодно – від удару хвилі до падіння або удару будь-яким важким предметом», – відзначили в благодійній організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль».