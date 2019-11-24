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Синоптик розповіла, коли чекати потепління

Ольга Денисяка

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На початку тижня в Україні утримається морозна погода, а з 28 листопада очікуються потепління і дощ. Про це на сторінці у Fecebook написала синоптик Наталка Діденко.

 

Завдяки антициклону Quincу понеділок знову буде холодним. Найближчої ночі в Україні очікується -3-9 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 4 тепла.

На Заході вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +6+10 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

А потепління та опади синоптик обіяцяє з 28-го листопада.

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