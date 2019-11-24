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«Народний мер» окупованої Горлівки був законспірованим українським розвідником

Ольга Денисяка

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Колишній «народний мер» Горлівки на Донеччині Едуард Матюха повернувся на підконтрольну Україні територію, бо є українським розвідником і працював 5 років серед бойовиків, передає ТСН.

Ніщо не видавало в ньому воєнного розвідника. Едуард Матюха був очима України від самого початку війни. П’ять виснажливих років він провів без родини. Дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з глибокою раною, що її Едуард працює на окупантів. Тим часом розвідник вчився бути своїм серед чужих.

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