«Народний мер» окупованої Горлівки був законспірованим українським розвідником

Колишній «народний мер» Горлівки на Донеччині Едуард Матюха повернувся на підконтрольну Україні територію, бо є українським розвідником і працював 5 років серед бойовиків, передає ТСН.

Ніщо не видавало в ньому воєнного розвідника. Едуард Матюха був очима України від самого початку війни. П’ять виснажливих років він провів без родини. Дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з глибокою раною, що її Едуард працює на окупантів. Тим часом розвідник вчився бути своїм серед чужих.