Обрали нового очільника Львівського театру Леся Курбаса

Відтепер Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса очолюватиме заслужений артист України Олег Цьона, передає День.

Олегові Михайловичу у грудні виповниться 57 років. Вихованець Театру Курбаса – 1989 року закінчив акторську студію при цьому ж театрі. Згодом здобув ще одну освіту – у Франковому університеті (вчителя української мови і літератури). Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

За 30 років праці у театрі грав у 24 виставах (згідно з інформацією, поданою у Вікіпедії), серед яких, зокрема, «Сад нетанучих скульптур», «Забави для Фауста», «Апокрифи», «Хвала Еросу», «Камінний господар», «Між двох сил», «Король Лір», «Лісова пісня».

Має чималий кінематографічний досвід. Серед кіноробіт – участь у фільмах «Владика Андрій», «Присяжний повірений», «Той, що пройшов через вогонь», «Тіні незабутих предків» та «Політ золотої мушки».

Нагороджувався за найкращу чоловічу роль у виставі «Хвала Еросу», за найкращу чоловічу роль другого плану у виставі «»Чекаючи на Годо». Лауреат обласної премії в галузі театрального мистецтва ім. Бориса Романицького.

Замінив на посаді директора актора і кіноактора Миколу Березу.

Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса створив із групою однодумців 1988-го режисер Володимир Кучинський. Засновники театру, як і видатний український режисер Лесь Курбас 1918 року, відчули потребу «…вернутися прямо до себе, …сказати щось нове, тому, і тільки тому створити театр».

Театрознавці називають Театр Курбаса унікальним культурним явищем – таким, що повернув українській сцені інтелектуальний престиж, створив власну методологічну школу і поєднав багатогранну сценічну практику з процесом пізнання людини.