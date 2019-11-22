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В ГПУ розповіли, в яких країнах від торгівлі людьми постраждало найбільше українців

Вероніка Рой

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У Генеральній прокуратурі України назвали вісім країн світу, які лідирують за кількістю постраждалих від торгівлі людьми громадян України. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.

 

«Переважно до країн призначення потерпілих громадян України від торгівлі людьми належать Російська Федерація, Турецька Республіка, Республіка Польща, Грецька Республіка, Італійська Республіка, Республіка Болгарія, Португальська Республіка, Об’єднані Арабські Емірати», — сказано у відповіді на запит.

У Генеральній прокуратурі України зазначили, що останнім часом набирають поширення такі види експлуатації, як втягнення у злочинну діяльність та примусова праця. Також мають місце і випадки сексуальної експлуатації потерпілих від торгівлі людьми.

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