На Львівщину із зони бойових дій повернулися бійці 703-го окремого полку

Сьогодні, 22 листопада, Самбірщина зустріла військових 703-го окремого полку, які повернулися у постійне місце дислокації із зони бойових дій.

За інформацією пресслужби Львівськї ОДА, урочиста зустріч відбулася на площі Ринок у місті Самбір.

Довідка

703-й окремий Вінницький полк оперативного забезпечення — військове з’єднання інженерних військ Сухопутних військ України. З’єднання пройшло кілька переформувань після перейменування з 50-го інженерно-саперного полку у 1994 році. Штаб — м. Самбір Львівська область.

Фото: ЛОДА