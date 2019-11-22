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На Львівщині облаштували транспортну розв’язку «турбо-карусель»

Вероніка Рой

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На перетині автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі та Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка влаштовано транспортну розв’язку в одному рівні типу «турбо-карусель». Про це інформує Служба автомобільних доріг у Львівській області.

 

Крім цього, на перетині цих двох доріг виконані роботи з влаштування дощової каналізації, конструктивних шарів асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім посиленням основи, дорожніх знаків, бар’єрного огородження та дорожньої розмітки.

Ремонтні роботи виконані в рамках реалізації інвстпроекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» на замовлення Служби автомобільних доріг Львівщини.

Фото: Служба автомобільних доріг

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