На Львівщині облаштували транспортну розв’язку «турбо-карусель»

На перетині автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі та Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка влаштовано транспортну розв’язку в одному рівні типу «турбо-карусель». Про це інформує Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Крім цього, на перетині цих двох доріг виконані роботи з влаштування дощової каналізації, конструктивних шарів асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім посиленням основи, дорожніх знаків, бар’єрного огородження та дорожньої розмітки.

Ремонтні роботи виконані в рамках реалізації інвстпроекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» на замовлення Служби автомобільних доріг Львівщини.

Фото: Служба автомобільних доріг