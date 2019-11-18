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У Кабміні офіційно почали користуватися інструментами Google, – Дубілет

Ольга Денисяка

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Уряд домовився з компанією Google про надання 1000 безкоштовних акаунтів Google-інструментів. На думку міністра Кабміну Дмитра Дубілета, це дозволить заощадити час державних службовців на ведення документообігу. Про це Дмитро Дубілет написав у Facebook.

 

Міністр зазначив, що державні службовці витрачають багато часу, не маючи можливості просто розіслати електронні документи своїм колегам.

«Перш за все я розраховую на Google Docs та Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто «зашерити» документи та працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців та кресленню по ним олівцями», – написав Дмитро Дубілет.

Його команда планує через документи зібрати інформацію від держорганів та співробітників та вручну її систематизувати. За словами міністра уряду, це може зайняти «купу часу».

«Звісно, є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато», – зазначив міністр.

Крім того, він додав, що цього тижня офіційно стартували курси навчання перших груп співробітників Кабміну. На його думку, використання інструментів Google – це базові речі, до яких бізнес давно звик, а держоргани ще ні.

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