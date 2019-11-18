У Держбюро розслідувань створили підрозділ у справах Майдану

У Державному бюро розслідувань створили підрозділ, який займатиметься розслідуванням «справ Майдану». Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму Телеграм-каналі.

«У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках – ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над «справами Майдану» далі», – написав Роман Труба .

Високопосадовець зазначив, що слідчі розпочнуть розслідувати «справи Майдану» після того, як вони надійдуть до бюро від Генпрокуратури.

Він нагадав, що 20 листопада ГПУ завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях.

«Після цього вони мають 3 місяці для того, щоб нам їх передати. Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів, як тільки колеги її завершать, ми готові розслідувати «справи Майдану», –додав Роман Труба.