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Останнє бажання. Львівська «Зіркова карета» здійснюватиме мрії невиліковно хворих дітей

Соломія Головіна

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Шпиталь ім. митрополита А.Шептицького у Львові розпочинає проєкт «Зіркова карета» для здійснення останнього бажання дітей з невиліковними хворобами. Завдяки реанімобілям і команді фахівців-медиків, які супроводжуватимуть кожний виїзд, маленькі пацієнти зможуть відвідати театр, стадіон, аквапарк чи інше «місце радості». Про це сьогодні, 18 листопада, під час брифінгу розповіли організатори благодійної ініціативи.

 

Під час приготування до самої події з дитиною та батьками працюватимуть психологи та психотерапевти. У самій «Зірковій кареті» будуть їхати лікар і фельдшер, які надаватимуть допомогу і стабілізуватимуть всі стани пацієнта.

«Мета – усмішка дитини, яка зазнала вже багато болю і страждань. Коли мова йде про батьків, то у такий спосіб хочемо показати підтримку, що вони не одні з своїм горем. Коли ж говоримо про суспільний вимір, то тут хочемо привернути увагу до якості життя паліативних пацієнтів у їхні останні дні», – пояснив отець-доктор Андрій Логін, який є директором благодійного фонду «Шпиталь Шептицького».

Два автомобілі екстреної медичної допомоги Шпиталь Шептицького отримав з Австрії та Німеччини. Як зауважив Андрій Логін, у цьому зокрема допомогли «Червоний Хрест» в Австрії, релігійні католицькі та протестантські громади у Німеччині та Швейцарії. У частині доведення до певного стандарту технічної сторони реанімобілів долучилися і організації в Україні.

Проєктом за рік збираються охопити 90-100 діток.

«Ми контактуємо з різними благодійними фондами, які займаються допомогою  діткам. Зокрема, мова йде про всім відомий проєкт «1+1» під назвою «Здійсни мрію дитини». Завдяки цьому ми матимемо доступ до цільової групи», – розповів директор благодійного фонду «Шпиталь Шептицького».

Варто наголосити, що після 23 листопада на сайті шпиталю у рубриці з проєктами з’явиться реєстрація на благодійну ініціативу «Зіркова карета», де батьки невиліковно хворих діток зможуть залишити заявки.

«Поки що йде мова про виїзди лише по Україні, але звісно в рамках сталості проєкту ми розглядаємо можливість виїздів закордон… Не фокусуємося лише на Львові, будуть дітки з Львівської області, а також зі всієї України. Серед мрій дітей – поїздки в парки розваг, дельфінарій, бажання ще раз побачити своїх однокласників, навчитися малювати, зустрітися з улюбленим співаком, записати пісню. Надіємося, що з допомогою благодійників нам вдасться здійснити максимальну кількість дитячих мрій», – зазначила керівниця відділу розвитку шпиталю, координатора проєкту «Зіркова карета» Христина Келеман.

Зауважимо, що кожен небайдужий може долучитися до реалізації мрій хворих діток, пожертвувавши кошти на рахунок шпиталю, де цільовим призначенням варто вказати проєкт «Зіркова карета».

Більше того у суботу, 23 листопада, для того, щоб зібрати кошти для реалізації дитячих мрій, Шпиталь Шептицького проведе благодійну гала-вечерю в «Edem Resort» у с.Стрілки. До участі в цьому вечорі вже зголосилися Соломія Чубай, гурти «МЕРІ», «NAVIGATOR», «FRANKO band».

Запустити проєкт і здійснити першу поїздку планують 19 грудня, у День святого Миколая.

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