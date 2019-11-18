МОЗ планує розробити новий законопроєкт про психічне здоров’я

У Міністерстві охорони здоров’я планують розробити новий проєкт закону України «Про психічне здоров’я». Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

«Психічне здоров’я — це рівень психологічного благополуччя, яке лежить в основі якості життя кожного. Міністерство охорони здоров’я планує розробити новий проект Закону України «Про психічне здоров’я», який повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров’я», — написала Скалецька.

За її словами, на зустрічі з представниками Посольства Литовської Республіки в Україні про співробітництво в сфері психічного здоров’я МОЗ домовились про підтримку України у побудові системи соціалізації осіб з психічними розладами.

«Одними із пріоритетів являється підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я у суспільстві, розробка та впровадження програм подолання стигми на національному та регіональному рівні, активне залучення осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями та їх родин до діалогу у побудові нової системи», — додала керівниця МОЗ.