Зі Львова до Берліна потягом Intercity. З’явився щоденний рейс зі стиковкою у Польщі

Поїзд Львів–Перемишль отримає щоденну зручну стиковку з поїздом Перемишль–Берлін. Відтак зі Львова до Берліна можна щодня доїхати на поїзді з пересадкою в Перемишлі, повідомляє ЦТС.

Починаючи з 15 грудня, поїзд №89 Львів–Перемишль курсуватиме щодня, забезпечуючи тим самим щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль–Вроцлав–Берлін. Про це свідчить оприлюднений зимовий розклад польської PKP Intercity.

Згідно з новим графіком, потяг «Укрзалізниці» №89 буде щодня відправлятися зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Перемишля о 18:19. Поїзд Перемишль–Вроцлав–Берлін відправлятиметься о 19:57, прибуваючи на центральний залізничний вокзал Берліна о 9:48. Таким чином, час на пересадку з українського поїзда в Перемишлі складе 1 годину 38 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд з німецької столиці буде виїжджати о 18:43 і прибуватиме до Перемишля в 8:38, а поїзд до Львова відправлятиметься з польського міста о 10:18. Тобто час пересадки складе 1 годину 40 хвилин.