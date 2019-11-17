Якої погоди чекати із понеділка

В Україні у понеділок, 18 листопада, утримається хмарна з проясненнями погода, без опадів, але з ранковими туманами. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«18 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на Одещині до 9°, у східних областях місцями 1-3° морозу; вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни 7-12°, на Закарпатті та Прикарпатті до 16°.

У Києві та Київській області 18 листопада без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 1-3° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У наступні два дні, 19-20 листопада, синоптики також обіцяють без істотних опадів. У південних, центральних та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень 20 листопада на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 5° морозу, вдень 4-9° тепла; у західних областях та на півдні Одещини вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.

За даними Sinoptik, початок тижня у Львові буде також теплим. Вдень до 13 тепла, а вночі 4-8 вище нуля. Із четверга очікується падіння температури до 1-3 градусів морозу вночі, а в день від 2 до 4 градусів тепла.