Венеція очікує нову хвилю припливу. оголошено найвищий рівень небезпеки

Венеція оголосила найвищий рівень небезпеки на 17 листопада і знову очікує підняття рівня води. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Ansa.

Сьогодні очікується, рівень води сягне 1,6 метра над рівнем моря. Минулої ночі в результаті припливу вода піднялася на метр над рівнем моря, цифра трохи нижча за очікувану, але сьогоднішній прогноз залишається незмінним.

У середині тижня рівень води піднявся у Венеції до рекордної з 1966 року позначки в 1,87 метра. Затопленими виявилися близько 80% площі міста, у тому числі популярна серед туристів площа Сан-Марко.

Після того, як у четвер вода трохи спала, наступного дня вона знов піднялася до рівня 1,54 метра.

У суботу туристам та мешканцям дозволили відвідувати площу Святого Марка, яка досі залишається затопленою. Школи, які мали працювати в суботу, залишилися закритими.

Влада міста оголосила, що постраждалі місцеві мешканці зможуть отримати компенсації до 5000 євро, а підприємства – 20 тисяч євро. Ті, хто найсильніше постраждали від негоди, зможуть отримати допомогу розміром 70% від збитків.