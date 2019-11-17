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Венеція очікує нову хвилю припливу. оголошено найвищий рівень небезпеки

Андрій Котенський

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Венеція оголосила найвищий рівень небезпеки на 17 листопада і знову очікує підняття рівня води. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Ansa.

 

Сьогодні очікується, рівень води сягне 1,6 метра над рівнем моря. Минулої ночі в результаті припливу вода піднялася на метр над рівнем моря, цифра трохи нижча за очікувану, але сьогоднішній прогноз залишається незмінним.

Italy?s team manager Gianluca Vialli (R-4) and Italy?s goalkeeper Gianluigi Donnarumma (R-2) are seen in St. Mark’s Square during a solidarity visit to Venice following the exceptional high water that brought the city to its knees, in Venice, northern Italy, 16 November 2019. Four days ago, the Italian lagoon city experienced its worst flooding in more than 50 years. ANSA/ANDREA MEROLA

У середині тижня рівень води піднявся у Венеції до рекордної з 1966 року позначки в 1,87 метра. Затопленими виявилися близько 80% площі міста, у тому числі популярна серед туристів площа Сан-Марко.

Після того, як у четвер вода трохи спала, наступного дня вона знов піднялася до рівня 1,54 метра.

У суботу туристам та мешканцям дозволили відвідувати площу Святого Марка, яка досі залишається затопленою. Школи, які мали працювати в суботу, залишилися закритими.

Влада міста оголосила, що постраждалі місцеві мешканці зможуть отримати компенсації до 5000 євро, а підприємства – 20 тисяч євро. Ті, хто найсильніше постраждали від негоди, зможуть отримати допомогу розміром 70% від збитків.

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