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В аеропорту вилучили контрабанду Louis Vuitton, Philipp Plein, Valentino, Armani

Андрій Котенський

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В  аеропорту «Львів» працівники митниці вилучили контрабанду речей елітних брендів на понад мільйон гривень. Про це Львівському портал повідомили у ДФС України у Львівській області.

 

За даними відомства, троє громадян намагалася провезти товар з порушенням митних правил.

«Учора, 16 листопада, двоє громадян Киргизстану та українка повертались з Туреччини в Україну через Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. Для проходження митного контролю обрали смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор». Однак у митників виникла підозра і під час огляду їхніх валіз вивили контрабанду відомих брендів», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, чоловіки перевозили штани BOSS, ZILLI, Armani, кофти Philipp Plein  та інший одяг. Загалом на понад 900 тис грн. А от жінка везла сумки Valentino, Louis Vuitton, Guess вартістю майже 220 тис грн.

Незадекларований товар вилучено. Справи скерують до суду.

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