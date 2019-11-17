В аеропорту вилучили контрабанду Louis Vuitton, Philipp Plein, Valentino, Armani

В аеропорту «Львів» працівники митниці вилучили контрабанду речей елітних брендів на понад мільйон гривень. Про це Львівському портал повідомили у ДФС України у Львівській області.

За даними відомства, троє громадян намагалася провезти товар з порушенням митних правил.

«Учора, 16 листопада, двоє громадян Киргизстану та українка повертались з Туреччини в Україну через Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. Для проходження митного контролю обрали смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор». Однак у митників виникла підозра і під час огляду їхніх валіз вивили контрабанду відомих брендів», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, чоловіки перевозили штани BOSS, ZILLI, Armani, кофти Philipp Plein та інший одяг. Загалом на понад 900 тис грн. А от жінка везла сумки Valentino, Louis Vuitton, Guess вартістю майже 220 тис грн.

Незадекларований товар вилучено. Справи скерують до суду.