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Українські студенти тріумфували на міжнародному конкурсі інновацій

Андрій Котенський

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Львів’яни Дмитро Лопушанський та Софія Петришин здобули перемогу на Глобальному конкурсі інновацій (Advanced Innovation Global Competition 2019) у Сінгапурі. Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на Малу академія наук України на своїй сторінці у Facebook.

 

Золоті медалі на конкурсі вибороли четверо студентів, які є учнями Малої академії наук України. Серед переможців двоє львів’ян – Дмитро Лопушанський та Софія Петришин.

«У змаганні могли взяти участь проекти, що вже мають робочий прототип і готові до запуску на світових ринках. У складі журі – представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу. Це велика перемога для України в сезоні наукових змагань 2019!», – розповів заступник директора НЦ «МАНУ» Євген Кудрявець.

Окрім того, перемогу в конкурсі вибороли киянин Назар Поночевний та Ольга Харасахал з Маріуполя. Остання також отримала нагороду «Кращий серед кращих».

До слова, Дмитро Лопушанський закінчив львівський ліцей №8. Наразі хлопець навчається на факультеті прикладних наук УКУ. Раніше повідомлялося про винахід хлопця – HelpyEyes. Цей прилад дозволяє незрячим розпізнавати кольори, знати про рівень освітлення приміщення і виявляти перешкоди на відстані до одного метра. З цим винаходом Дмитро Лопушанський перемігна наукових змаганнях у Малайзії.

Софія Петришин закінчила НВК «Школу-ліцей «Оріяна» у Львові. Наразі дівчина також навчається на факультеті прикладних наук УКУ. Раніше повідомлялося, що Софія Петришин винайшла прилад, який перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих. З цим винаходом вона завоювала «бронзу» на міжнародній Олімпіаді геніїв у США.

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