У Львові стартував перший Соціальний форум

Сьогодні у Львові — Соціальний форум. Понад 50 громадських організацій та благодійних фондів у Центрі Митрополита Андрея Шептицького представляють свої послуги. Про це львівському порталу повідомили у преслужбі ЛМР.

Як відомо, цей форум у Львові відбувається вперше, але має стати щорічним.

За словами начальника міського управління соціального захисту Ігоря Кобрина, захід працює у двох напрямах — як виставка-ярмарок соціальних організацій, де вони можуть презентувати свої послуги мешканцям та налагодити співпрацю між собою, і як дискусійний майданчик, де фахівці своїх сфер діляться корисним досвідом та обговорюють важливі соціальні теми. «Цей форум — своєрідна платформа для громадських організацій, які працюють у соціальній сфері, щоб вони показали свою роботу людям, а ті, своєю чергою, дізнались, куди можна звернутись по допомогу для себе та своєї сім’ї», — зазначив він.

Також повідомляється, що у форумі беруть участь громадські організації та благодійні фондию

Під час форуму відбудеться ярмарок-представлення громадських організацій, водночас у декількох залах відбуватимуться мотиваційні, пізнавальні лекції, панельні дискусії. Для дітей буде організовано арт-терапевтичні заходи, майстер-класи та активні ігри.