ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові стартував перший Соціальний форум

Андрій Котенський

|

Сьогодні у Львові — Соціальний форум. Понад 50 громадських організацій та благодійних фондів у Центрі Митрополита Андрея Шептицького представляють свої послуги. Про це львівському порталу повідомили у преслужбі ЛМР.

 

Як відомо, цей форум у Львові відбувається вперше, але має стати щорічним.

За словами начальника міського управління соціального захисту Ігоря Кобрина, захід працює у двох напрямах — як виставка-ярмарок соціальних організацій, де вони можуть презентувати свої послуги мешканцям та налагодити співпрацю між собою, і як дискусійний майданчик, де фахівці своїх сфер діляться корисним досвідом та обговорюють важливі соціальні теми. «Цей форум — своєрідна платформа для громадських організацій, які працюють у соціальній сфері, щоб вони показали свою роботу людям, а ті, своєю чергою, дізнались, куди можна звернутись по допомогу для себе та своєї сім’ї», — зазначив він.

Також повідомляється, що у форумі беруть участь громадські організації та благодійні фондию

Під час форуму відбудеться ярмарок-представлення громадських організацій, водночас у декількох залах відбуватимуться мотиваційні, пізнавальні лекції, панельні дискусії. Для дітей буде організовано арт-терапевтичні заходи, майстер-класи та активні ігри.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...