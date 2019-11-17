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Проєктами громадських бюджетів Львова відвертають увагу від питань, на яких наживаються, – активіст

Андрій Котенський

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Відбір проєктів громадських бюджетів – це маніпуляція і відведення уваги громади від реальних рішень на яких наживаються всі фракції депутатського корпусу Львівської міської ради. Про це повідомив відомий львівський активіст, координатор «Економічного бойкотного руху» Олег Радик.

 

О. Радик переконаний, якщо львівській громаді дають можливість обрати найкращий громадський проект для виділення коштів з бюджету, то також мають надати можливість впливати на важливі ухвали міської ради і рішення виконкому. Але цього вочевидь ніколи не буде, бо з приводу питаннь, на яких наживаються всі фракції львівської міської ради, думка мешканців є нецікавою.

«Проекти громадських бюджетів – це маніпулятивне лайно. Шкільні батли за проекти – це кримінал. Дійшло до нагинання батьків і дітей через домашні завдання. Н@хера нам чиновники і депутати, якщо люди вирішують чи потрібне озеро, огорожа чи марімба?

Якщо це волевиявлення мешканців то давайте голосувати всі рішення львівської міської ради в онлайні. Чи про земельні питання, на яких наживаються ВСІ ФРАКЦІЇ львівської міської ради, думка мешканців є нецікавою», – дивується Олег Радик.

Відтак він пропонує, «всі ухвали міської ради і виконкому виносити на онлайн голосування і обговорення».

«Ви ж туди не красти йшли? Не бачу тоді в цьому проблеми», – додав він.

 

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