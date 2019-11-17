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Олег Радик: «Всі ухвали міської ради і виконкому треба виносити на онлайн голосування»

Андрій Котенський

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Відомий львівський активіст, координатор «Економічного бойкотного руху» Олег Радик про маніпуляцію з проєктами громадських бюджетів та відсутність змоги громаді впливати на важливі рішення ЛМР, на яких наживаються:

«Всі ухвали міської ради і виконкому треба виносити на онлайн голосування і обговорення.

Проекти громадських бюджетів – це маніпулятивне лайно. Шкільні батли за проекти – це кримінал. Дійшло до нагинання батьків і дітей через домашні завдання.

Н@хера нам чиновники і депутати, якщо люди вирішують чи потрібне озеро, огорожа чи марімба?

Якщо це волевиявлення мешканців то давайте голосувати всі рішення львівської міської ради в онлайні.

Чи про земельні питання, на яких наживаються ВСІ ФРАКЦІЇ львівської міської ради, думка мешканців є нецікавою?

Пропоную всі ухвали міської ради і виконкому виносити на онлайн голосування, і обговорення. Ви ж туди не красти йшли? Не бачу тоді в цьому проблем».

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