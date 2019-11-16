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Якої погоди чекати на вихідні

Андрій Котенський

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У суботу та неділю в Україні істотних опадів не очікується, однак буде переважно хмарно, про це повідомила синоптик Наталя Діденко у своєму Facebook.

 

За даними Н Діденко, температура повітря в Україні становитиме +7+12 градусів, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів.

Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля.

У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів.

Водночас синоптик попередила про можливий туман.

За даними Sinoptik.ua, на Львівщині очікується хмарна із проясненнями погода і від 6-ти до 13-ти тепла.

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