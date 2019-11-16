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У Городку з палаючої квартири врятували двох людей

Андрій Котенський

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У Городку на вулиці Чорновола із палаючої квартири винесли двох людей. Потерпілих шпиталізовано до лікарні. Про це львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 15 листопада о 20:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Городок на вулиці Чорновола. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, квартира була заповнена отруйними продуктами згорання. Під час розвідки пожежі в коридорі квартири на підлозі, вогнеборці виявили жінку, яка не могла самостійно покинути помешкання.

Рятувальники винесли потерпілу на зовні та повернулися знову в квартиру, де у пастці на балконі виявили чоловіка, якого також евакуювали на свіже повітря.

Постраждалих, 45-річну власницю квартири та її 59-річного співмешканця, в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Городоцьку центральну районну лікарню.

За попередніми даними найбільше постраждав чоловік, який отримав опіки тіла ІІ-ІІІ ступеня.

Причини займання встановлюються.

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