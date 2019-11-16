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У бюджеті заклали кошти для будівництва нового пункту пропуску на Львівщині

Андрій Котенський

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Першому пункту пропуску у Турківському райони бути. У державному бюджеті 2020 року, передбачено фінансування на створення проєктно-кошторисної документації будівництва міжнародного пункту пропуску «Лопушанка-Міхновець». Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Андрій Лопушанський.

 

За словами нардепа, «Лопушанка-Міхновець» стане першим історичним пунктом пропуску для спільного контролю, побудованим на українській стороні.

На реалізацію проекту з бюджету виділять 8,5 млн грн.

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