У бюджеті заклали кошти для будівництва нового пункту пропуску на Львівщині

Першому пункту пропуску у Турківському райони бути. У державному бюджеті 2020 року, передбачено фінансування на створення проєктно-кошторисної документації будівництва міжнародного пункту пропуску «Лопушанка-Міхновець». Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Андрій Лопушанський.

За словами нардепа, «Лопушанка-Міхновець» стане першим історичним пунктом пропуску для спільного контролю, побудованим на українській стороні.

На реалізацію проекту з бюджету виділять 8,5 млн грн.