Окупанти атакували українські позиції 13 раз

Минулої доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано ще 7 ворожих обстрілів

Вчора, 15 листопада, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.