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На Коперника встановили антипаркувальні засоби

Андрій Котенський

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На вулиці Коперника у Львові встановили антипаркувальні стовпці та півкулі. Про це у своєму Facebook повідомив начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.

 

«Добрі новини для Велодоріжка на Коперника та всіх хто тут ходить і їздить! Доволі несподівано Галицький район встановив стопці і півкулі на тротуарі на вулиці Коперника від перехрестя з вулиці Степана Бандери до «критої зупинки», – повідомив Орест Олеськів.

За його словами раніше тут було масове паркування автомобілів на тротуарі, і пішоходи були змушені йти велодоріжкою

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