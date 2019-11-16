На Коперника встановили антипаркувальні засоби

На вулиці Коперника у Львові встановили антипаркувальні стовпці та півкулі. Про це у своєму Facebook повідомив начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.

«Добрі новини для Велодоріжка на Коперника та всіх хто тут ходить і їздить! Доволі несподівано Галицький район встановив стопці і півкулі на тротуарі на вулиці Коперника від перехрестя з вулиці Степана Бандери до «критої зупинки», – повідомив Орест Олеськів.

За його словами раніше тут було масове паркування автомобілів на тротуарі, і пішоходи були змушені йти велодоріжкою