Медикам Львівщини боргують зарплату

З бюджету виділять кошти на погашення зарплати медикам Львівщини. Про це повідомила Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Ірини Микичак, брак коштів на виплату зарплати медикам – неприємна щорічна традиція. Така ситуація у багатьох областях.

«Медична субвенція розраховувалася десятки років Мінфіном за нелогічною формулою. Щороку на одного мешканця на меддопомогу була різна сума у різних областях, і різна у різних районах однієї області… Сьогодні Уряд прийняв рішення додатково спрямувати в області 731 млн. грн. на погашення заборгованості по зарплатах медиків. Частина коштів з цієї суми буде розподілена Львівська обласна державна адміністрація у лікарні міст і районів Львівщини», – повідомила вона.

Водночас Ірина Микичак сподівається, що вже із 2020 року ця ситуація не повторюватиметься, адже у ході медичної реформи з 1 квітня 2020 року докорінно змінюється принцип фінансування медичної допомоги в Україні.

«Головна новина все ж у тому, що з 1 квітня 2020 року дійсно зміниться принцип фінансування медичної допомоги в Україні. За новим механізмом медзаклади, а точніше КНП отримають фінансовий ресурс згідно угоди з Національною службою здоров’я України за обсяг наданої медичної допомоги. Не за кількість ліжок, не за назву лвкарні, а власне за пролікованих пацієнтів. Тому вміла організація лікувального процесу, оптимальна структура і сервіси медзакладу, раціональне використання медперсоналу, обладнання і лікарняних приміщень дозволять отримати достатньо коштів і на зарплату, і на розвиток медзакладів. Ці добрі новини дають надію на позитивні зміни яких усі ми прагнемо», – переконана Ірина Микичак