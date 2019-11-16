Через навушники загинула чемпіонка України з боксу

Трагічно загинула член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах. Про це повідомила федерація боксу України на своїй сторінці у Фейсбук.
За даними поліції Київської області, 18-річна мешканка Тарасівки пізно ввечері вийшла з аптеки та попрямувала додому через залізничний переїзд.
«Перебуваючи у навушниках, дівчина не почула наближення потягу, який рухався з Києва у бік Фастова. Загинула на місці події.», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, 18-річна Аміна Булах цьогоріч стала чемпіонкою України, а також завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи.
Андрій Котенський