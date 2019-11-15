Суд взяв під цілодобовий домашній арешт підозрювану у хабарництві чиновницю Офісу президента

Сьогодні, 15 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівниці одного з департаментів Офісу Президента України у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 2 місяці. Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

На чиновницю покладено додаткові обов’язки – цілодобово не залишати місце проживання, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду закордон, інші документи, що дають право на в’їзд та виїзд з України, носити електронний засіб контролю.

За версією слідства, посадовиця Офісу Президента України разом із ексзаступницею міністра культури та ще одним співвиконавцем вимагали від фізичної особи 300 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». 12 листопада їх затримали після одержання першого траншу у сумі 150 тисяч доларів США.

Нагадаємо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.

Зазначимо, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.