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Львів’ян запрошують на акцію підтримки політв’язня Станіслава Асєєва

Андрій Котенський

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Сьогодні, 15 листопада, о 18:00 год на площі Ринок відбудеться правозахисна мистецька акція «#FreeAseyev. День солідарності зі Станіславом Асєєвим». Під час заходу відомі письменники, філософи, журналісти, згадуватимуть Станіслава Асєєва, читатимуть фрагменти з його текстів. Про це Львівському поталу повідоми у пресслужбі ЛМР.

 

Як відомо, 15 листопада з кінця 1980-х років за ініціативою Міжнародного ПЕН в усьому світі відзначають День ув’язненого письменника або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування чи зникнення. Такі події покликані привернути увагу до справ ув’язнених письменників і журналістів, а також закликати їхніх колег та представників місцевої і міжнародної влади використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення.

Цього року День порожніх стільців у Львові буде присвячений письменнику, члену Українського ПЕН Станіславу Асєєву. Як журналіст він дописував під псевдонімом Станіслав Васін для провідних українських медіа — Радіо Свобода, «Тижня», «Української правди» і «Дзеркала тижня». Також Станіслав є автором роману «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала». У травні 2017 року Асєєв був незаконно ув’язнений у Донецьку проросійськими збройними формуваннями «ДНР». У жовтні 2019 року стало відомо, що так звана «прокуратура ДНР» засудила Станіслава Асєєва до 15 років ув’язнення, звинувачуючи його в «екстремізмі», «шпигунстві» та «закликах до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності».

Окрім Станіслава Асєєва, під час заходу 15 листопада організатори події хочуть нагадати про справи інших незаконно засуджених і утримуваних українських журналістів в окупованих Криму та Донбасі, серед яких — блогер Олег Галазюк, журналіст Микола Семена, а також кримські громадянські журналісти Осман Арифмеметов, Ремзі Бекіров, Наріман Мемедемінов, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалієв.

За даними Центру громадянських свобод, у Росії та окупованому Криму лишилося за ґратами щонайменше 86 людей. Також, згідно з інформацією Служби безпеки України, бойовики на Донбасі утримують у полоні 227 українців.

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