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Економіка України зросла на 4% другий квартал поспіль

Андрій Котенський

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У третьому кварталі 2019 року реальний ВВП України збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляється ЕП із посиланням на дані Держстату.

 

Зазначається, що у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%.

Як відомо у другому кварталі 2019 року економіка зросла на 4,6% у річному вимірі, прискорившись з 2,5% у першому кварталі 2019 року.

Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.

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