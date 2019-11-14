Україна отримала бюджет на 2020 рік

Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Про це повідомляє УП.

Законопроєкт № 2000 про державний бюджет на 2020 рік підтримали в другому читанні та в цілому 280 народних депутатів.

Проєкт підтримала фракція «Слуга народу», група «За майбутнє», більшість позафракційних депутатів.

Фракція партії «Голос» та більшість депутатів «Батьківщини» утримались. Проти були депутати ОПЗЖ та «ЄС».

Основні показники проєкту державного бюджету на 2020 рік:

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн,

Видатки – 1,195 трлн гривень (збільшились на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком).

На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж в минулому році.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).

Кошти на виплати субсидії заплановані у бюджеті – 48 млрд грн.

На освіту планується направити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше минулорічного показника бюджету.

Загальні видатки на охорону здоров’я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.

На охорону і безпеку у наступному році буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше ніж в 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.

Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн.