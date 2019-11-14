Рада підтримала ліквідацію Держгеокадастру

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», повідомляє Укрінформ.

За проєкт закону №2194 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції землеустрою та оцінки земель» проголосували 272 народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що законодавчий акт було розроблено з метою удосконалення процедур складання документації із землеустрою, усунення надмірного державного втручання у здійснення землеустрою та оцінки земель в Україні та спрощення умов доступу до земельних ресурсів для громадян і підприємців.

Так передбачається скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою. Відповідно до законопроєкту, має бути запроваджено незалежний контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування. Відомостям документації із землеустрою надається статус публічних, відкритих та загальнодоступних даних. Також має відбутися інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Заплановано запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою, як альтернативи державному контролю. Передбачено зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних із проведенням землеустрою.

Проєктом закону передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Також передбачено надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та щодо затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів.

Документ пропонує ліквідувати Держгеокадастр і створити натомість інший сервісний орган, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.

«Відмовитися від існування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастру – ред.), із передбаченням існування натомість центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних», – йдеться у законопроєкті.

Надаються повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель обласним державним адміністраціям, а також виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

З метою підняття престижу професії працівників землевпорядної галузі та надання можливості оцінки найвищих професійних здібностей інженерів-землевпорядників та їх особливих заслуг перед державою пропонується внести зміни до Закону України “Про державні нагороди України”, запровадивши почесне звання у галузі землеустрою – “Заслужений землевпорядник України”.

Автори законопроєкту сподіваються, що в цілому всі ці зміни призведуть до зменшення ризиків хабарництва та корупції, а також збільшать матеріальну базу місцевого самоврядування.