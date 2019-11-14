Автор закону про подорожчання сигарет має тютюновий бізнес, – журналісти

Народний депутат від «Слуги Народу» Андрій Холодов, який лобіював у парламенті правки, що збільшують заробітки для роздрібних торговців тютюном, виявився пов’язаним із тютюновим бізнесом. Про це повідомляють «Схеми».

Як виявили журналісти, фірма-власник кількох столичних МАФів для торгівлі цигарками – «Київ маркет солюшн» – була заснована в родинному маєтку Холодова на Кіпрі, а компанії, які ведуть фактичний продаж тютюнових виробів у цих кіосках – «Віктрум» та «Інтертабако» – пов’язані з депутатом.

Як відомо, у жовтні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 з правкою №8, яка змінює формулу перерозподілу прибутків між різними учасниками торгівлі сигаретами. Так, збільшується маржа заробітку для оптових і роздрібних продавців тютюнових виробів.

До винесення на голосування парламенту ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, також її підтримав голосуванням і публічно лобіює заступник голови комітету Андрій Холодов. Водночас Холодов заперечував те, що має тютюновий бізнес. Він стверджував, що один із його бізнесів – це здача приміщень в оренду.

У розслідуванні йдеться, що фірма «Київ маркет солюшн», згідно з інвестиційним конкурсом, отримала на 10 років право торгувати в сотнях українських кіосків. Власник компанії – кіпрська Reineweg LTD. З 2007 року її акціонером була дружина Катерина Шаховська, а місцем реєстрації фірми був їхній родинний маєток у Лімасолі (Кіпр) до липня 2019 року, поки Холодов не потрапив до Ради. Маєток залишився місцем прописки компанії понад рік після зміни акціонера, Шаховської, на кіпрського номінального власника.

Бенефіціаром товариства «Антикус» наразі є теща депутата Стелла Шаховська. А фірмою-власницею частини київських МАФів керує Ольга Руденко – довірена особа сімейства Холодових. Раніше вона керувала та співволоділа «Антикусом», коли засновником цієї компанії була кіпрська Reineweg.

Формальна власниця «Віктруму», що веде господарську діяльність у кіосках, Валентина Войтенко. Її родичі у коментарі журналістам розповіли, що жодного бізнесу вона насправді не має. Натомість «Схеми» встановили, що вона вже була задіяна виключно в структурах, опосередковано пов’язаних із довіреною особою родини Холодова-Шаховських Лолітою Яремчук та рідним братом депутата Максимом через компанії «Мастер Трейд» і «Ретейл Альянс».

За даними джерел журналістів у фінансових контролюючих органах, цьогоріч пов’язана з Холодовим фірма «Київ маркет солюшн» перерахувала майже 40 мільйонів гривень фірмам-торговцям сигаретами «Віктруму» і «Інтертабако» як фінансову допомогу.

«Таким чином, родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників через фірму «Сіті Трейдінг Компані», розповсюдження цих партій в кіоски через власника кіосків «Київ Маркет Солюшн» та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми «Віктрум» та «Інтертабако», – підсумували у розслідуванні.