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У Польщі нарахували понад 900 тисяч українських заробітчан

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У Польщі на сьогодні працює понад мільйон трудових мігрантів, з яких із України – майже 900 тисяч. Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, пише Укрінформ із посиланням на rmf24.pl.

 

«Напруга на ринку праці дещо зменшується за рахунок напливу іммігрантів. Зараз це майже 900 тис. іммігрантів лише з України. Крім того, це також мігранти з інших країн, зокрема з Білорусі», – зазначив Котловський.

За його словами, разом кількість іноземних трудових мігрантів в Польщі на даний момент перевищує один мільйон.

З врахуванням тимчасового характеру праці трудових мігрантів з України та Білорусі у Нацбанку РП оцінюють, що пересічний заробітчанин з України чи Білорусі працює в Польщі близько семи місяців.

Кількість трудових мігрантів у Польщі Нацбанк країни підрахував на підставі виданих робочих віз, карт поляка, дозволів на тимчасове чи постійне проживання в Польщі, довідок працедавців про працевлаштування іноземців, а також кількості офіційно застрахованих іноземців.

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