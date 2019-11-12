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Завтра мешканці двох районів Львова та Винників матимуть проблеми із водою

Вероніка Рой

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Завтра, 13 листопада, буде призупинено подачу води в м. Винники, а в Личаківський і Сихівський район подача води буде здійснюватися з пониженим тиском. Про це інформує пресслужба мерії Львова з посиланням ЛМКП «Львівводоканал».

 

У зв’язку з заміною аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні діаметром 1000 мм «Винники — Довга» (в районі вул. Коротка), завтра з 06.00 год. до 24.00 год. подача води буде здійснюватися з пониженим тиском, зокрема в Личаківський район, обмежений вул. Шафарика, Медової Печери і у Сихівський район, обмежений вул. Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська і прилеглі до них вулиці.

Стабільне водопостачання очікується 14 листопада з 06.00 год.

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