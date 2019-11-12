З яких країн найчастіше приїжджають студенти-іноземці на навчання до Львова

У Львові зросла кількість іноземних студентів. Зокрема, до міста Лева приїхало навчатися 1677 осіб з інших країн, що на 7% більше, ніж торік. Про це йдеться у дослідженні КУ«Інституту міста».

«Від загальної кількості студентів частка іноземних становить 2%. У зв’язку з популярністю медичних спеціальностей до міста приїжджають з таких країн як Єгипет (17%), Індія (15%), Польща (12%), Нігерія (9%) та інші», – йдеться у повідомленні.

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Згідно із дослідженням, станом на 2018-2019 н. р. близько 114 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові. З них: 79% студентів навчаються у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 21% – І-ІІ рівнів акредитації.

Також повідомляється, що у структурі закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за кількістю випускників на першому місці опинились економічні спеціальності (20%, 2017 – 24%), на другому місці – інженерні (15%, 2017 – 16%), а третю сходинку посіли суспільні спеціальності (14%, 2017 року – 12%).

У структурі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації за кількістю випускників перше місце посідають інженерні спеціальності (30%, 2017 – 42%), друге – медичні (16%), а третє – економічні спеціальності (14%,2017 – 13%).

Серед випускників ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 42% (2017 – 46%) осіб стали магістрами та спеціалістами, а 58% (2017 – 56%) – бакалаврами.

Дослідження проведене в межах моніторингу показників реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року за методологією КУ Інституту міста.

Фото: “Інститут міста”