Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито 1036 таких магазинів. У всіх регіонах дискаунтери корпорації «АТБ» стали важливими інфраструктурними об’єктами.

Давайте розглянемо, чому понад три з половиною мільйони постійних клієнтів, серед яких і львів’яни, довіряють найбільшому ритейлеру країни та завдяки яким перевагам покупки в мережі «АТБ» вигідні для кожного з нас.

Насамперед, це гарантована якість продуктів і товарів у дискаунтерах «АТБ». Асортимент даних магазинів перевищує 3,5 тис. найменувань, більш як 900 з яких представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом. Уже кілька років поспіль супермаркети мережі проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Власний відділ якості проводить системні внутрішні перевірки (планові і позапланові). За ретельністю вони не поступаються найбільш суворим міжнародним аудитам.

Динамічний розвиток мережі є невід’ємною складовою стратегії компанії. Щорічно відкривають близько сотні нових дискаунтерів, а у вже працюючих магазинах проводять модернізацію. Оновлені «АТБ» обладнані за сучасною концепцією енергозбереження, екологічності та зручності торгових приміщень, щоб підвищити рівень сервісу для покупців. У таких магазинах з’являються відділи «Свіжа випічка», «Свіже м’ясо», «Свіжа риба». Помітно розширено асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти».

Також у приміщеннях супермаркетів встановлюють автомати для приготування смачної натуральної кави, морозива та фрешів.

Компанія збудувала найбільшу логістичну мережу в країні, має чималий власний автопарк і близько десяти інноваційних мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Аби ми з вами завжди могли придбати свіжі продукти найвищої якості, вантажівки «АТБ» кожного місяця долають величезну відстань – понад п’ять мільйонів кілометрів. Для порівняння: це як десять тисяч разів з’їздити з нашого Львова до Києва!

«Сучасна логістична інфраструктура дозволяє вчасно доставляти продукти та товари до супермаркетів «АТБ» незалежно від того, де вони розташовані. Цілодобово здійснюється чітке планування та облік руху товарних потоків територією майже усіх регіонів України», – розповіла заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Понад чверть сторіччя «АТБ» славиться найнижчими цінами на українському ринку. Будь-який товар у такому дискаунтері коштує на 10–15% дешевше, ніж будь-де, а ціни на продукцію власного виробництва можуть бути нижчими навіть на 40%. Досягають такої значної економії завдяки підвищенню енергоефективності магазинів – витрати на електроенергію зменшуються. Цікаво, що багато інноваційних рішень, які сьогодні є нормою для будь-якого супермаркету, вперше були впроваджені саме в «АТБ».

Деякі з них є власною розробкою команди «АТБ» – йдеться про новітню систему рекуперації тепла, стандарти зручності викладки товарів тощо.

Отже, магазини АТБ – це комфорт і турбота про покупців. Вигідне розташування, майже завжди великий і зручний паркінг, охайна територія навколо маркетів – завдяки цим факторам «АТБ» стали найулюбленішими магазинами українців і важливими інфраструктурними об’єктами наших міст.

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