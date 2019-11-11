Низка вулиць у Львові залишилась без води. Перелік

Сьогодні, 11 листопада, призупинено водопостачання до кількох вулиць міста через встановлення електронних витратомірів. Про це повідомляє пресслужба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

Зокрема, проводиться влаштування електронних витратомірів на вул. Наукова, 116 (ЦТП). Без води до 17.00 год. залишились вул. Кульпарківська (125−139), вул. Наукова (112 -116), вул. Симоненка (10−22).

Також проводиться влаштування електронних витратомірів на вул. Китайська. Без води до 17.00 год. будуть вул. Китайська (2−14, 71,73) з 09:45 по 17.00.

Крім цього, проводиться влаштування електронних витратомірів на вул. Шафарика. Без води до 17.00 год. – вул. Шафарика (2−16).

Через влаштування електронних витратомірів без води до 17.00 год. залишились вул. Грабовського (4−14), вул. Окружна (38,40,42,64), вул. Старицького, 4,5, вул. Варшавська (5, 62 -68), вул. Панча (7−13, 18−26).