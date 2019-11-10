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Указ Зеленського про стандарти новин: в уряді роз’яснили, що саме мається на увазі в документі

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів законопроєкт про вимоги і стандарти новин до 31 грудня 2019 року. Відповідний указ №837/2019 розмістила пресслужба президента в суботу, передає «Інтерфакс-Україна».

 

Згідно з текстом документа, Кабмін зобов’язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, які регулюють діяльність медіа у країні.

«Розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення про вимоги та стандарти новин, механізми запобігання поширенню недостовірної, спотвореної інформації, її спростування», – йдеться в тексті указу.

Також від Кабміну очікується розробка законопроектів, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні.

Крім того, Кабмін повинен передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Згодом міністр культури Володимир Бородянський на сторінці у Facebook зазначив, що уряд не збирається регулювати стандарти новин.

«Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала та обурила наявність в Указі президента слів про встановлення «вимог та стандартів новин». Це термінологічне непорозуміння, яке виникло через помилкове застосування терміну «стандарти новин» в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право –  виключно професійної спільноти», – написав Бородянський.

Він пояснив, що саме мається на увазі в указі.

«Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором. Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію», – додав Бородянський.

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