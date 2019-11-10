У Львові організували благодійний аукціон, аби відновити старовинну браму Тартаківського палацу. Як взяти участь?

У Львові запустили благодійний аукціон «Мистецький Тартак», мета якого – збір коштів на реставрацію кованої автентичної брами Я. Станкевича при в’їзді до Тартаківського палацу. Про це у Facebook повідомляє організатори аукціону.

Як йдеться у повідомленні, за попередніми оцінками фахівців вартість реставрації брами Станкевича становитиме в межах 260-290 тисяч гривень.

«Проєкт реставрації плануємо подати на Конкурс мікропроєктів Львівської обласної ради, заявки на котрий приймаються до 28 листопада 2019 року. Відповідно до умов конкурсу спонсорський внесок повинен становити не менше 26%, отже, — близько 75 тис. грн. Саме таку суму ми повинні зібрати в рамках даного фандрейзингу, за вирахуванням вартості картин та видатків на організацію аукціону, аби у 2020 році Тартаківський палац мав достойний в’їзд на територію», — наголошують організатори аукціону.

Отож, на аукціон виставлено 21 лот. Стартова ціна становить 800 грн, крок – 200 грн. Ставки на лоти приймаються до 30 листопада. Картини-лоти можна переглянути і наживо на виставці «Мистецький тартак», яка триватиме до 30 листопада у кав’ярні-галерея «Штука», що на вул. Котлярській, 8 у Львові, а також на Facebook-сторінці спільноти «Тартаків / Tartakiv».

Зазначимо, лоти аукціону – твори львівських митців, виконані під час пленеру «Мистецький Тартак» в жовтні 2019 року. Серед митців – Квітослава Булавіна, Маргарита Вітязь, Наталка Івженко, Орест Кузів, Христина Приймак, Наталка Пухінда, Юрій Сичов-Глазун, Данило Славінський, Микола Ступінський, Маріана Томин, Ірина Фартух.

Ставки можна ставити в коментарях безпосередньо під обраним лотом у дописі Facebook цифрами.

Також можна зробити свій внесок на реставрацію брами, не бравши участь у аукціоні. Рахунок БФ «Спадщина. УА», створений безпосередньо на підтримку Тартаківського палацу:

Приватбанк 5169330519983065

Фото: Facebook-спільнота «Тартаків / Tartakiv».